Горячкина победила Тань Чжунъи в пятом туре на этапе Гран-при ФИДЕ
- РИА Новости
Российская шахматистка играла чёрными фигурами. Партия завершилась после 60-го хода.
Россиянка Александра Костенюк чёрными победила Элизабет Петц из Германии, Екатерина Лагно чёрными сыграла вничью с Бибисарой Асаубаевой из Казахстана, Полина Шувалова чёрными проиграла польке Алине Кашлинской.
По итогам пяти туров Горячкина и Чжу Цзиньэр делят первое место в турнирной таблице общего зачёта.
Турнир в Казахстане завершится 29 сентября. Две лучшие шахматистки серии по итогам четырёх этапов обеспечат себе участие в турнире претенденток ФИДЕ.
Ранее сообщалось, что Горячкина и Тань Чжунъи лидируют после четырёх туров этапа серии Гран-при ФИДЕ.