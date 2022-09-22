Горячкина победила Тань Чжунъи в пятом туре на этапе Гран-при ФИДЕ

Россиянка Александра Горячкина нанесла поражение Тань Чжунъи из Китая в партии пятого тура первого этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Астане.

Российская шахматистка играла чёрными фигурами. Партия завершилась после 60-го хода.

Россиянка Александра Костенюк чёрными победила Элизабет Петц из Германии, Екатерина Лагно чёрными сыграла вничью с Бибисарой Асаубаевой из Казахстана, Полина Шувалова чёрными проиграла польке Алине Кашлинской.

По итогам пяти туров Горячкина и Чжу Цзиньэр делят первое место в турнирной таблице общего зачёта.

Турнир в Казахстане завершится 29 сентября. Две лучшие шахматистки серии по итогам четырёх этапов обеспечат себе участие в турнире претенденток ФИДЕ.

Ранее сообщалось, что Горячкина и Тань Чжунъи лидируют после четырёх туров этапа серии Гран-при ФИДЕ.