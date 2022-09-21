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Горячкина и Тань Чжунъи лидируют после четырёх туров этапа серии Гран-при ФИДЕ

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На первом этапе серии Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Астане (Казахстан) состоялись матчи четвёртого тура.
Горячкина и Тань Чжунъи лидируют после четырёх туров этапа серии Гран-при ФИДЕ
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с Бибисарой Асаубаевой из Казахстана. Её соотечественница Полина Шувалова белыми фигурами проиграла китаянке Чжу Цзиньэр, а Александра Костенюк белыми фигурами уступила Динаре Вагнер из Германии.

Горячкина и Чжу Цзиньэр (по три очка) лидируют в общем зачёте турнира.

Этап Гран-при завершится 30 сентября.

Ранее Магнус Карлсен заявил, что страх поражения стал одной из причин отказа от матча с Яном Непомнящим.

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