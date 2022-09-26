Тарасова считает, что Валиевой нужно было посвятить программу Олимпиаде в Пекине

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что произвольную программу Камилы Валиевой стоило посвятить теме Олимпиады.

«Программа Валиевой очень понравилась. Я считаю, что эту тему стоило взять для произвольной. Многие говорят о том, что эмоциональное отношение Камилы к этой теме может помешать на соревнованиях. Вы знаете, вчера ничего не помешало», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Фигуристка выступала под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и фрагмент из выпуска новостей. В конце выступления 16-летняя спортсменка сделала отсылку к допинг-скандалу на ОИ-2022, прикрыв голову капюшоном в конце программы так, как она закрывалась от журналистов.

Ранее заслуженный тренер России Инна Гончаренко назвала ожидаемо божественным выступление Валиевой на контрольных прокатах.