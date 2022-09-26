Пресс-атташе СБР: на данный момент наши спортсмены не смогут выехать в Раубичи
- РИА Новости
«После того как Министерство спорта России временно исключило из единого календарного плана тренировки и соревнования за рубежом, не до конца понятен статус двух январских этапов Кубка Содружества в Раубичах. На данный момент наши спортсмены не смогут туда выехать», — написал Аверьянов в Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что СБР будет консультироваться с Минспортом относительно проведения этапа Кубка Содружества.
Напомним, что IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах.
Четвёртый этап Кубка Содружества пройдёт в Раубичах в Белоруссии с 19 по 21 января.
Ранее тренер сборной Белоруссии Елена Зубрилова высказалась об отстранении российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.