Пресс-атташе СБР: на данный момент наши спортсмены не смогут выехать в Раубичи

Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов рассказал о трудностях с проведением этапов Кубка Содружества в Раубичах.

«После того как Министерство спорта России временно исключило из единого календарного плана тренировки и соревнования за рубежом, не до конца понятен статус двух январских этапов Кубка Содружества в Раубичах. На данный момент наши спортсмены не смогут туда выехать», — написал Аверьянов в Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что СБР будет консультироваться с Минспортом относительно проведения этапа Кубка Содружества.

Напомним, что IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах.

Четвёртый этап Кубка Содружества пройдёт в Раубичах в Белоруссии с 19 по 21 января.

Ранее тренер сборной Белоруссии Елена Зубрилова высказалась об отстранении российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.