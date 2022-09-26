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Экс-форвард МЮ Кантона заявил, что страны Европы настроены всё более националистически

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Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона поделился мнением о политической ситуации в мире.
Экс-форвард МЮ Кантона заявил, что страны Европы настроены всё более националистически
  • Gettyimages.ru

«Вот уже более десяти лет Франция становится всё более националистической. Не только Франция. Многие страны. Великобритания. Германия. Венгрия. Италия. Испания. Шаг за шагом мы становимся всё более националистически настроенными, думая, что во всём виноваты иностранцы и иммигранты», — приводит слова Кантона The Athletic.

Он заявил, что это происходит из-за того, что никто не хочет брать на себя ответственность. По его словам, когда в стране всё хорошо, все говорят, что это благодаря жителям, но когда всё плохо — во всём виноваты иммигранты.

Кантона выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1992 по 1997 год и провёл за клуб 181 матч, забив 81 мяч и отдав 62 результативные передачи.  

Ранее национальные олимпийские комитеты стран Северной Европы высказались о предложении снять санкции с российского спорта.

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