«Чемпионат»: вице-президент Сбербанка рекомендовал назначить Эшуорта спортдиректором «Спартака»

Вице-президент Сбербанка Александр Базаров порекомендовал ЛУКОЙЛу назначить британского специалиста Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

Базаров и Эшуорт познакомились во время аудита «Спартака» со стороны City Football Group, сообщает «Чемпионат».

26 сентября Эшуорт был назначен на должность спортивного директора «Спартака». До этого специалист уже работал в России и в 2005 году занимал такую же должность в «Ростове».

Ранее бывший руководитель «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус высказался по поводу назначения Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».