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Бутырская предложила отменить ледовые шоу

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Чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская предложила сохранить спортивные мероприятия, но отказаться от ледовых шоу.
Бутырская предложила отменить ледовые шоу
  • РИА Новости

«Да, сейчас сложная ситуация. Но спортсменам нужно заниматься своим делом. А как ещё? Взять и остановить спорт? Это будет неправильно. Может, нужно убрать различные фигурные шоу? Сейчас, наверное, это не нужно. Нужен ли нам сейчас спорт? Очень сложный вопрос», — приводит слова Бутырской «Спорт-Экспресс».

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах.

28 августа ISU сообщил о резервировании порядка €2,6 млн на погашение убытков от «кризисных ситуаций» из-за отстранения фигуристов из России.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков сообщил, что в нижней палате парламента не поднимали вопроса о приостановке РПЛ.

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