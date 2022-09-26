В Госдуме заявили, что не обсуждают вопрос приостановки чемпионата России по футболу

Депутат Госдумы Роман Терюшков сообщил, что в нижней палате парламента не поднимали вопрос о приостановке Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мне сложно комментировать. Есть спортивная федерация, которая отвечает за развитие видов спорта, организует и проводит по своему виду спорта чемпионаты и первенства. Она должна принимать решение. В Госдуме мы этот вопрос никак не обсуждали, даже кулуарно», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

После десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 26 очками. На втором месте — «Ростов» (22 очка). Замыкает тройку ЦСКА (20 очков).

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв не исключил, что футбольный чемпионат России может быть приостановлен.