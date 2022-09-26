ФССР не планирует подавать апелляцию на отстранение отечественных спортсменов
- РИА Новости
«Мы пока не планируем подавать апелляцию на решение исполкома FIL отстранить российских саночников от международных стартов. Дело в том, что летом в устав международной федерации были внесены соответствующие поправки, которыми исполком воспользовался», — приводит слова Гарт ТАСС.
Исполнительный комитет FIL 2 марта отстранил россиян от участия в международных стартах. 24 сентября санкции были продлены.
39-летняя Гарт была лишена статуса члена исполкома FIL 8 апреля на конгрессе федерации.
Ранее главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов высказался о продлении отстранения от международных соревнований.