ФССР не планирует подавать апелляцию на отстранение отечественных спортсменов

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталья Гарт заявила, что пока не планирует подавать апелляцию на решение исполкома Международной федерации санного спорта (FIL) об отстранении российских спортсменов от международных турниров.

«Мы пока не планируем подавать апелляцию на решение исполкома FIL отстранить российских саночников от международных стартов. Дело в том, что летом в устав международной федерации были внесены соответствующие поправки, которыми исполком воспользовался», — приводит слова Гарт ТАСС.

Исполнительный комитет FIL 2 марта отстранил россиян от участия в международных стартах. 24 сентября санкции были продлены.

39-летняя Гарт была лишена статуса члена исполкома FIL 8 апреля на конгрессе федерации.

Ранее главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов высказался о продлении отстранения от международных соревнований.