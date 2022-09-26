военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ФССР не планирует подавать апелляцию на отстранение отечественных спортсменов

Короткая ссылка
Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталья Гарт заявила, что пока не планирует подавать апелляцию на решение исполкома Международной федерации санного спорта (FIL) об отстранении российских спортсменов от международных турниров.
ФССР не планирует подавать апелляцию на отстранение отечественных спортсменов
  • РИА Новости

«Мы пока не планируем подавать апелляцию на решение исполкома FIL отстранить российских саночников от международных стартов. Дело в том, что летом в устав международной федерации были внесены соответствующие поправки, которыми исполком воспользовался», — приводит слова Гарт ТАСС.

Исполнительный комитет FIL 2 марта отстранил россиян от участия в международных стартах. 24 сентября санкции были продлены.

39-летняя Гарт была лишена статуса члена исполкома FIL 8 апреля на конгрессе федерации.

Ранее главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов высказался о продлении отстранения от международных соревнований.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить