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Чудинов: вместо международных стартов проведём больше турниров в Сочи

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Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов высказался о продлении отстранения от международных соревнований.

«Мы были морально готовы к продлению нашего отстранения FIL от участия в международных стартах. И приготовили программу соревнований, которые их заменят. У нас в течение сезона на олимпийской трассе в Сочи пройдет серия различных турниров. И первый из них, Кубок Содружества, состоится в двадцатых числах октября», — цитирует Чудинова РИА Новости.

Он подчеркнул, что сборная России будем соревноваться, дорабатывать инвентарь и искать какие-то новые технические решения.

«Теперь будут поставлены другие цели»,- добавил Чудинов.

Исполнительный комитет Международной федерации санного спорта (FIL) 2 марта отстранил россиян от участия в международных стартах. 24 сентября санкции были продлены.

Ранее Дмитрий Свищёв назвал потерей для мирового спорта непереизбрание Гарт в исполком FIL.

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