Свищёв назвал потерей для мирового спорта непереизбрание Гарт в исполком FIL

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказал мнение, что уход Наталии Гарт из исполнительного комитета Международной федерации санного спорта (FIL) станет большой потерей для российского и мирового спорта, а сама организация демонстрирует неуважение к решениям собственных рабочих органов.

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