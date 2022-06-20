Свищёв назвал потерей для мирового спорта непереизбрание Гарт в исполком FIL

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказал мнение, что уход Наталии Гарт из исполнительного комитета Международной федерации санного спорта (FIL) станет большой потерей для российского и мирового спорта, а сама организация демонстрирует неуважение к решениям собственных рабочих органов.
Свищёв назвал потерей для мирового спорта непереизбрание Гарт в исполком FIL
  • globallookpress.com
  • © Matthias Rietschel/dpa

«В итоге устав изменен, патриот этого вида спорта Наталия Гарт лишена места в исполкоме FIL, притом что Россия является флагманом развития санного спорта. Её уход из исполкома — большая потеря не только для российского спорта, но и для мирового», — приводит слова Свищёва ТАСС.

7 апреля арбитражный суд FIL удовлетворил иск Федерации санного спорта России (ФССР) и снял запреты в отношении российского санного спорта.

39-летняя Гарт была лишена статуса члена исполкома FIL 8 апреля на конгрессе федерации. 

Ранее сообщалось, что российские саночники сохранили право выступать на зарубежных стартах.

 

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