Свищёв назвал потерей для мирового спорта непереизбрание Гарт в исполком FIL
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- © Matthias Rietschel/dpa
«В итоге устав изменен, патриот этого вида спорта Наталия Гарт лишена места в исполкоме FIL, притом что Россия является флагманом развития санного спорта. Её уход из исполкома — большая потеря не только для российского спорта, но и для мирового», — приводит слова Свищёва ТАСС.
7 апреля арбитражный суд FIL удовлетворил иск Федерации санного спорта России (ФССР) и снял запреты в отношении российского санного спорта.
39-летняя Гарт была лишена статуса члена исполкома FIL 8 апреля на конгрессе федерации.
Ранее сообщалось, что российские саночники сохранили право выступать на зарубежных стартах.