Российские саночники сохранили право выступать на зарубежных стартах

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила, что за российскими спортсменами было сохранено право выступать на международных соревнованиях.

«Вопрос о возможности восстановления санкций против российского санного спорта был третьим в повестке конгресса, однако перед самым началом вчерашнего заседания этот пункт был вычеркнут. И никто к этому вопросу не возвращался, поэтому ситуация с выступлением наших спортсменов на международных стартах остается такой, какой была перед началом конгресса», — цитирует ТАСС Гарт.

Отметим, что вопрос по санкциям в отношении России мог быть рассмотрен на отчётно-выборном конгрессе Международной федерации санного спорта (FIL) в Тироле (Австрия).

7 апреля арбитражный суд FIL удовлетворил иск ФССР и отменил все запреты в отношении российского санного спорта, наложенные исполкомом международной федерации.

Ранее российская саночница Татьяна Иванова рассказала о своём будущем после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх в Пекине.