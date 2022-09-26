Кавазашвили: УЕФА, ФИФА и вся Европа — подлые люди

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили резко высказался в адрес ФИФА и УЕФА.

«Америка держит ФИФА и УЕФА за жабры в финансовом плане, они воздействуют на них. Прежде всего эти организации должны защищать спортивный принцип, но вместо этого делают чёрт-те что. Они издеваются над нами, но это скоро закончится, мы справимся с этими говнюками. УЕФА, ФИФА, вся Европа — настоящие говнюки, подлые люди», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Он также отметил, что люди в Европе не виноваты, вся проблема — в государствах, которые выполняют команды Вашингтона. По словам экс-футболиста, Россия в любом случае вернётся на международные турниры через два-три года.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

20 сентября РФС сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее Кавазашвили предложил РФС выйти из ФИФА и УЕФА и создать свою футбольную конференцию с государствами Южной Америки, Индией и странами СНГ.