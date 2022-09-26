военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Мостовой — об Эшуорте: мы уже привыкли, что в «Спартак» попадают люди из ниоткуда

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на назначение британского специалиста Пола Эшуорта на пост спортивного директора московского клуба.
Мостовой — об Эшуорте: мы уже привыкли, что в «Спартак» попадают люди из ниоткуда
  • РИА Новости

«Мы уже привыкли, что в «Спартак» попадают люди из ниоткуда. Никакого представления нет, что будет дальше. Ощущение, что «Спартак» делает всё для того, чтобы за клуб болело меньше людей», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

26 сентября Эшуорт был назначен на должность спортивного директора «Спартака». До этого специалист уже работал в России и в 2005 году занимал такую же должность в «Ростове».

Ранее Андрей Червиченко назвал нового спортивного директора «Спартака» продавцом петрушки на рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить