Мостовой — об Эшуорте: мы уже привыкли, что в «Спартак» попадают люди из ниоткуда

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на назначение британского специалиста Пола Эшуорта на пост спортивного директора московского клуба.

«Мы уже привыкли, что в «Спартак» попадают люди из ниоткуда. Никакого представления нет, что будет дальше. Ощущение, что «Спартак» делает всё для того, чтобы за клуб болело меньше людей», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

26 сентября Эшуорт был назначен на должность спортивного директора «Спартака». До этого специалист уже работал в России и в 2005 году занимал такую же должность в «Ростове».

Ранее Андрей Червиченко назвал нового спортивного директора «Спартака» продавцом петрушки на рынке.