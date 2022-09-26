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Червиченко назвал нового спортивного директора «Спартака» продавцом петрушки на рынке

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на назначение британского специалиста Пола Эшуорта на пост спортивного директора московского клуба.
Червиченко назвал нового спортивного директора «Спартака» продавцом петрушки на рынке
  • РИА Новости

«Что-то мне кажется, что не пройдёт много времени и начнём жалеть об уходе Федуна. Этот Эшуорт. Вы посмотрите, что это за чучело. И вопросы у всех нормальных, вменяемых людей исчезнут сразу. Как футбольный менеджер это уровень продавца петрушки на Дорогомиловском рынке», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что единственная причина, почему Эшуорт смог появиться в «Спартаке», только если ЛУКОЙЛ собирается продать московскую команду в структуру, которая владеет несколькими английскими клубами и это их требование.

26 сентября Эшуорт был назначен на должность спортивного директора «Спартака». До этого специалист уже работал в России и в 2005 году занимал такую же должность в «Ростове».

Ранее сообщалось, что Эшуорт назначен на должность спортивного директора «Спартака».

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