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Сборная России выразила соболезнования в связи с трагедией в ижевской школе

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Пресс-служба сборной России выразила соболезнования семьям жертв трагедии, произошедшей в одной из школ Ижевска.
Сборная России выразила соболезнования в связи с трагедией в ижевской школе
  • РИА Новости

«Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавших во время стрельбы в ижевской школе №88. Скорбим», — написала пресс-служба в Telegram-канале.

26 сентября на ижевскую школу напал вооружённый мужчина.

В СК сообщили, что число погибших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске возросло до 13, включая семерых детей. Ранения получил 21 человек, в том числе 14 детей.

Ранее Евгений Ловчев высказался об исполнении гимна футболистами сборной России во время матча с командой Киргизии.

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