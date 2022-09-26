Ловчев раскритиковал футболистов сборной России за исполнение гимна в матче с Киргизией

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев считает, что российским игрокам нужно выучить гимн и не стесняться его петь.

«Итальянцы стоят, обнимаются и орут гимн — для меня однозначно это настройка на игру. Во время исполнения гимна России перед матчем с Киргизией — какие‑то безликие глаза, какая‑то мимика не та. Не все знают гимн», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Товарищеская игра сборных прошла в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев и Даниил Уткин.

Ранее Виталий Кафанов высказался о матче сборных России и Киргизии.