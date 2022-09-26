Кафанов высказался о матче сборной России с Киргизией

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал победу над Киргизией в товарищеском матче.

«Поскольку мы давно не собирали команду, давно не играли матчи, а сейчас ещё состав был сильно обновлённый, надо было проверить их в таких условиях. Но и результат важен. Хотелось победой отметить первую игру в году», — цитируют Кафанова «Известия».

Товарищеская игра сборных прошла в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее полузащитник сборной России Даниил Уткин прокомментировал победу национальной команды над Киргизией в товарищеском матче.