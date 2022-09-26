Матыцын: рассматриваем вопрос по восстановлению «Спартака-2»

Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын рассказал о том, что клуб рассматривает вопрос о восстановлении второй команды.

«Мы рассматриваем вопрос по восстановлению «Спартака-2», так называемого фарм-клуба, в котором играют молодые игроки, выступая в дивизионе более низкого уровня, чем основная команда», — цитирует Матыцына ТАСС.

«Спартак-2» был создан в 2013 году. В конце мая стало известно о закрытии команды.

Напомним, что 22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

Ранее сообщалось, что Александр Матыцын возглавил совет директоров «Спартака».