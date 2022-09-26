военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Колосков: считаю, никуда Карпину уходить из сборной России не надо

Короткая ссылка
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможном уходе с поста главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Колосков: считаю, никуда Карпину уходить из сборной России не надо
  • РИА Новости

«Считаю, никуда Карпину уходить не надо. Тем более в связи с отсутствием официальных матчей у него сейчас нет в сборной такой нагрузки, как раньше. Не надо так часто бывать в Москве, ездить на просмотры, изучать соперников», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Напомним, что контракт тренера с Российским футбольным союзом истекает в конце 2022 года. Под его руководством сборная России в восьми матчах одержала шесть побед, потерпела одно поражение, одна игра закончилась вничью. Карпин совмещает должности в национальной команде и «Ростове».

Ранее Валерий Карпин прокомментировал слухи о возможном уходе из сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить