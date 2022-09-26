Колосков: считаю, никуда Карпину уходить из сборной России не надо

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможном уходе с поста главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Считаю, никуда Карпину уходить не надо. Тем более в связи с отсутствием официальных матчей у него сейчас нет в сборной такой нагрузки, как раньше. Не надо так часто бывать в Москве, ездить на просмотры, изучать соперников», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Напомним, что контракт тренера с Российским футбольным союзом истекает в конце 2022 года. Под его руководством сборная России в восьми матчах одержала шесть побед, потерпела одно поражение, одна игра закончилась вничью. Карпин совмещает должности в национальной команде и «Ростове».

Ранее Валерий Карпин прокомментировал слухи о возможном уходе из сборной России.