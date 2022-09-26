Авербух высказался о новой ПП Валиевой, посвящённой допинг-скандалу на ОИ-2022

Известный хореограф Илья Авербух оценил новую произвольную программу фигуристки Камилы Валиевой, которую она представила на контрольных прокатах сборной России.

«Мне показалась программа достаточно интересной, она соответствует внутреннему настроению Камилы. Ей она подходит. Творцы решили, что они хотят высказаться о том, что их волнует», — цитирует Авербуха РИА Новости.

Произвольная программа фигуристки поставлена под несколько композиций: Low Mist Var. 1 от Ludovico Einaudi, Truman Sleeps от Martin Jacoby, Obscura от Power-Haus & Christian Reindl. В прокате Валиева показала свою историю на Олимпийских играх — 2022, когда стало известно о её положительной допинг-пробе.

Ранее Камила Валиева поделилась эмоциями после исполнения произвольной программы на контрольных прокатах.