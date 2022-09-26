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Авербух высказался о новой ПП Валиевой, посвящённой допинг-скандалу на ОИ-2022

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Известный хореограф Илья Авербух оценил новую произвольную программу фигуристки Камилы Валиевой, которую она представила на контрольных прокатах сборной России.
Авербух высказался о новой ПП Валиевой, посвящённой допинг-скандалу на ОИ-2022
  • AP

«Мне показалась программа достаточно интересной, она соответствует внутреннему настроению Камилы. Ей она подходит. Творцы решили, что они хотят высказаться о том, что их волнует», — цитирует Авербуха РИА Новости.

Произвольная программа фигуристки поставлена под несколько композиций: Low Mist Var. 1 от Ludovico Einaudi, Truman Sleeps от Martin Jacoby, Obscura от Power-Haus & Christian Reindl. В прокате Валиева показала свою историю на Олимпийских играх — 2022, когда стало известно о её положительной допинг-пробе.

Ранее Камила Валиева поделилась эмоциями после исполнения произвольной программы на контрольных прокатах.

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