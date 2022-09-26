Телеведущая Ромашкина обвинила главного тренера 2Drots в рукоприкладстве

Телеведущая Яна Ромашкина выступила с обвинениями в адрес главного тренера 2Drots Дмитрия Кузнецова.

«Послать и толкнуть человека, который меньше и младше тебя в пять раз! Браво! Аплодисменты! Настоящий мужчина! Толкнул и обматерил девушку-корреспондента», — написала Ромашкина в Telegram-канале.

Она отметила, что такой поступок отвратителен и унизителен для самого тренера.

Напомним, что Кузнецов известен по выступлениям за ЦСКА. В составе московского клуба он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка.

Ранее Матвей Сафонов признался, что не хочет играть с командами из Медиалиги.