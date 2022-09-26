военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Телеведущая Ромашкина обвинила главного тренера 2Drots в рукоприкладстве

Короткая ссылка
Телеведущая Яна Ромашкина выступила с обвинениями в адрес главного тренера 2Drots Дмитрия Кузнецова.
Телеведущая Ромашкина обвинила главного тренера 2Drots в рукоприкладстве
  • РИА Новости

«Послать и толкнуть человека, который меньше и младше тебя в пять раз! Браво! Аплодисменты! Настоящий мужчина! Толкнул и обматерил девушку-корреспондента», — написала Ромашкина в Telegram-канале.

Она отметила, что такой поступок отвратителен и унизителен для самого тренера.

Напомним, что Кузнецов известен по выступлениям за ЦСКА. В составе московского клуба он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка.

Ранее Матвей Сафонов признался, что не хочет играть с командами из Медиалиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить