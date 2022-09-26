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Мать болельщика «Эвертона»: Роналду может напасть на ребёнка и вести себя как обычно

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Мать болельщика «Эвертона», которому нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду разбил телефон, высказалась о португальском футболисте.

«Он не может оставаться безнаказанным. Его поведение неприемлемо. Роналду может напасть на ребёнка и вести себя как обычно. Как он может спать по ночам, зная, сколько страданий он причинил юному фанату?» — цитирует женщину The Mirror.

9 апреля после матча между МЮ и «Эвертоном» Роналду по пути в подтрибунное помещение выбил телефон из рук снимавшего его фаната. Пострадавшим оказался 14-летний подросток с расстройством аутистического спектра, у которого на руке остался внушительный синяк. Полиция начала расследование.

Ранее Криштиану Роналду разбили нос в матче Лиги наций с командой Чехии.

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