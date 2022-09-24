Роналду разбили нос в матче Лиги наций против команды Чехии
- Gettyimages.ru
Нападающему португальской сборной Криштиану Роналду разбили нос в первом тайме. Форвард столкнулся с голкипером чехов Томашем Вацликом в борьбе за верховой мяч. У Роналду пошла кровь из носа. Ему оказали первую помощь.
Счёт в матче, который проходит в Праге, после первого тайма 2:0 в пользу португальцев.
Мячи забили Диогу Дало (33-я минута), Бруну Фернандеш (45-я).
Ранее сборная Украины забила пять безответных мячей национальной команде Армении в матче Лиги наций.