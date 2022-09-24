Роналду разбили нос в матче Лиги наций против команды Чехии

Сборная Португалии в гостях встречается с командой Чехии в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

Нападающему португальской сборной Криштиану Роналду разбили нос в первом тайме. Форвард столкнулся с голкипером чехов Томашем Вацликом в борьбе за верховой мяч. У Роналду пошла кровь из носа. Ему оказали первую помощь.

Счёт в матче, который проходит в Праге, после первого тайма 2:0 в пользу португальцев.

Мячи забили Диогу Дало (33-я минута), Бруну Фернандеш (45-я).

Ранее сборная Украины забила пять безответных мячей национальной команде Армении в матче Лиги наций.