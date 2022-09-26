военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Федерер: я приеду на Кубок Лейвера в следующем году

Короткая ссылка
Завершивший теннисную карьеру швейцарец Роджер Федерер рассказал о планах на будущее.

«Не могу словами выразить всю свою благодарность команде. Бьорн Борг, ты — король, я люблю тебя. С нетерпением жду следующего сезона, я обязательно приеду», — цитирует Федерера ESPN.

В ночь на 24 сентября швейцарский теннисист провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Федерер сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, представлявших сборную мира, со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, также он шесть раз выигрывал Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде.

За свою карьеру швейцарский теннисист установил два рекорда. Федерер в течение 237 недель подряд оставался первой ракеткой мира и являлся старейшим игроком, который когда-либо возглавлял рейтинг ATP в одиночном разряде.

Ранее Новак Джокович прокомментировал решение швейцарского теннисиста Роджера Федерера уйти из спорта.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить