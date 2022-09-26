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Комличенко — о матче с Киргизией: критика была и будет

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Нападающий сборной России по футболу Николай Комличенко прокомментировал результат товарищеского матча с командой Киргизии.
Комличенко — о матче с Киргизией: критика была и будет
  • РИА Новости

«Как относитесь к критике после матча в Бишкеке? Нормально отношусь, критика была и будет. И она по делу, наверное. Мы хотели сыграть результативно», — цитирует Комличенко «РБ Спорт».

По его словам, болельщики всегда требуют зрелищной игры с обилием голов, хорошего комбинационного футбола.

«Я всё это понимаю. Но не получилось. Много новичков, у кого-то мандражик был. Поле плохое. И Киргизия неплохо выглядела. Мы не вышли 11 против одного играть, они оказывали сопротивление, гол забили», — заключил он.

Товарищеская игра сборных прошла в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее полузащитник сборной России Даниил Уткин прокомментировал победу национальной команды над Киргизией в товарищеском матче.







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