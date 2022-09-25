Форварда «Зенита» Уимбуша признали MVP Суперкубка Единой лиги ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» впервые в истории одержал победу в Суперкубке Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Команда из Санкт-Петербурга в финальном матче нанесла поражение московскому ЦСКА со счётом 71:70.

Американский тяжёлый форвард петербургского клуба Томас Уимбуш признан самым ценным игроком турнира. В финале 28-летний баскетболист провёл на площадке 19 минут 9 секунд и набрал 20 очков.

Уимбуш подписал контракт с сине-бело-голубыми на два сезона в июле.

Лучшим тренером турнира стал Хавьер Паскуаль («Зенит»).

Ранее сообщалось, что «Зенит» подписал контракт с чемпионом Европы по баскетболу Эртелем.