Форварда «Зенита» Уимбуша признали MVP Суперкубка Единой лиги ВТБ
- РИА Новости
Команда из Санкт-Петербурга в финальном матче нанесла поражение московскому ЦСКА со счётом 71:70.
Американский тяжёлый форвард петербургского клуба Томас Уимбуш признан самым ценным игроком турнира. В финале 28-летний баскетболист провёл на площадке 19 минут 9 секунд и набрал 20 очков.
Уимбуш подписал контракт с сине-бело-голубыми на два сезона в июле.
Лучшим тренером турнира стал Хавьер Паскуаль («Зенит»).
Ранее сообщалось, что «Зенит» подписал контракт с чемпионом Европы по баскетболу Эртелем.