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Форварда «Зенита» Уимбуша признали MVP Суперкубка Единой лиги ВТБ

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Санкт-петербургский «Зенит» впервые в истории одержал победу в Суперкубке Единой лиги ВТБ по баскетболу.
Форварда «Зенита» Уимбуша признали MVP Суперкубка Единой лиги ВТБ
  • РИА Новости

Команда из Санкт-Петербурга в финальном матче нанесла поражение московскому ЦСКА со счётом 71:70.

Американский тяжёлый форвард петербургского клуба Томас Уимбуш признан самым ценным игроком турнира. В финале 28-летний баскетболист провёл на площадке 19 минут 9 секунд и набрал 20 очков.

Уимбуш подписал контракт с сине-бело-голубыми на два сезона в июле.

Лучшим тренером турнира стал Хавьер Паскуаль («Зенит»).

Ранее сообщалось, что «Зенит» подписал контракт с чемпионом Европы по баскетболу Эртелем.

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