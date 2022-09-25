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Мозалёв заявил, что ему не хватает ещё одного четверного прыжка

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Участник Олимпийских игр Андрей Мозалёв прокомментировал своё выступление на контрольных прокатах сборной России в Москве.
Мозалёв заявил, что ему не хватает ещё одного четверного прыжка
  • РИА Новости

«В этом сезоне у меня три четверных в произвольной программе. Это мало. Чтобы выигрывать, нужно минимум четыре. Но увеличивать количество квадов в этом сезоне я не буду — в этом году мы работаем с упором на качество катания», — цитирует Мозалёва «Матч ТВ».

19-летний фигурист из Санкт-Петербурга остался недоволен своим выступлением на контрольных прокатах, которые прошли во Дворце спорта «Мегаспорт».

Ранее Мозалёв заявил, что поставил себе цель завоевать золотую медаль чемпионата России сезона-2022/23.

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