Мозалёв заявил, что ему не хватает ещё одного четверного прыжка

Участник Олимпийских игр Андрей Мозалёв прокомментировал своё выступление на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«В этом сезоне у меня три четверных в произвольной программе. Это мало. Чтобы выигрывать, нужно минимум четыре. Но увеличивать количество квадов в этом сезоне я не буду — в этом году мы работаем с упором на качество катания», — цитирует Мозалёва «Матч ТВ».

19-летний фигурист из Санкт-Петербурга остался недоволен своим выступлением на контрольных прокатах, которые прошли во Дворце спорта «Мегаспорт».

Ранее Мозалёв заявил, что поставил себе цель завоевать золотую медаль чемпионата России сезона-2022/23.