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Футболисты сборной Германии получат по €400 тысяч за победу на ЧМ-2022

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Стала известна сумма призовых выплат игрокам сборной Германии по футболу в случае победы на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Футболисты сборной Германии получат по €400 тысяч за победу на ЧМ-2022
  • Gettyimages.ru

За золотые медали ЧМ-2022 игроки получат по €400 тыс., сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

Уточняется, что за победу в группе игроки заработают по €50 тыс., за выход в четвертьфинал — €100 тыс., в полуфинал — €200 тыс., за попадание в тройку — €200 тыс., за серебряные медали — €250 тыс.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Сборная Германии четыре раза становилась чемпионом мира.

Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался против проведения ЧМ-2022 в Катаре.

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