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Осинькин назвал Глушенкова очень одарённым футболистом

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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру полузащитника Максима Глушенкова в сезоне-2022/23.
Осинькин назвал Глушенкова очень одарённым футболистом
  • РИА Новости

«Максим непростой в игре, в работе, но очень одарённый, креативный. Это игрок, которого непросто использовать, — не с любым стилем команда может его использовать максимально полезно», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Осинькин подчеркнул, что Глушенков обладает большим потенциалом.

«Вызов в сборную и матчи в этом сезоне показывают, что он растёт», — сказал Осинькин.

23-летний Глушенков является воспитанником ФК «Чертаново». Хавбек летом перешёл на правах аренды из московского «Спартака» в «Крылья Советов». Полузащитник в текущем сезоне в 12 матчах во всех турнирах забил пять мячей и отличился тремя результативными передачами.

Ранее Глушенков высказался о победе над командой Киргизии в товарищеском матче в Бишкеке.

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