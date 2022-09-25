Осинькин назвал Глушенкова очень одарённым футболистом

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру полузащитника Максима Глушенкова в сезоне-2022/23.

«Максим непростой в игре, в работе, но очень одарённый, креативный. Это игрок, которого непросто использовать, — не с любым стилем команда может его использовать максимально полезно», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Осинькин подчеркнул, что Глушенков обладает большим потенциалом.

«Вызов в сборную и матчи в этом сезоне показывают, что он растёт», — сказал Осинькин.

23-летний Глушенков является воспитанником ФК «Чертаново». Хавбек летом перешёл на правах аренды из московского «Спартака» в «Крылья Советов». Полузащитник в текущем сезоне в 12 матчах во всех турнирах забил пять мячей и отличился тремя результативными передачами.

Ранее Глушенков высказался о победе над командой Киргизии в товарищеском матче в Бишкеке.