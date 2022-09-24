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Глушенков — о победе над сборной Киргизии: нам удалось дожать соперника

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Полузащитник сборной России по футболу Максим Глушенков высказался о победе над командой Киргизии в товарищеском матче в Бишкеке.
Глушенков — о победе над сборной Киргизии: нам удалось дожать соперника
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Эмоции только положительные. Поле было немного плохое, но нам надо было дожать соперника, и это получилось. Выиграли. Всех поздравляю с победой», — заявил журналистам футболист «Крыльев Советов».

При этом он признался, что матч с Киргизией не стал лёгкой прогулкой.

«Поле было плохого качества, было тяжело играть низом. Мы пытались перестроиться под другую игру. В конце всё пошло более-менее нормально», — заключил он.

Матч прошёл на стадионе имени Долона Омурзакова и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти), Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее Валерий Карпин заявил, что доволен просмотром игроков сборной в матче с Киргизией.

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