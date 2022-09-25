Американский рэпер оскорбил Грайнер после приезда в Россию
- РИА Новости
Музыкант опубликовал в социальных сетях видео из России, в котором оскорбил американку.
«К чёрту Бриттни Грайнер», — сказал рэпер.
18 февраля в аэропорту Шереметьево была задержана американская баскетболистка Бриттни Грайнер. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.
4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Ранее Госдеп США призвал спортсменов немедленно покинуть Россию.