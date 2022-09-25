Американский рэпер оскорбил Грайнер после приезда в Россию

Американский рэпер Даниэль Эрнандес, известный под псевдонимом 6ix9ine, обратился к отбывающей наказание в российской тюрьме баскетболистке Бриттни Грайнер из США.

Музыкант опубликовал в социальных сетях видео из России, в котором оскорбил американку.

«К чёрту Бриттни Грайнер», — сказал рэпер.

18 февраля в аэропорту Шереметьево была задержана американская баскетболистка Бриттни Грайнер. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Ранее Госдеп США призвал спортсменов немедленно покинуть Россию.