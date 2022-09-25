Гаджиев: боец ММА Пираев находится на сборах, поэтому не может получить повестку

Глава лиги AMC Fight Night Global Камил Гаджиев прокомментировал новость об отъезде из России бойца смешанных единоборств Марифа Пираева после получения повестки из военкомата.

«Марифу пришла повестка, но он не смог её получить, так как находится в отъезде, на сборах. Наверное, вручили заочно, через родителей — такая информация у меня есть, с ним самим пока не разговаривал. Но Мариф точно на сборах», — цитирует Гаджиева «РИА Новости».

По его словам, информацию об отъезде бойца из страны он не слышал. При этом Гаджиев отметил, что хотел видеть Пираева в футбольной команде Fight Night на Медиалиге, но спортсмен отказался из-за предстоящих сборов.

Пираев провёл 31 бой в ММА. На его счету 26 побед, пять поражений и одна ничья. За свою карьеру Мариф успел стать чемпионом в трёх организациях — AMC Fight Nights, GM и PGC. В июне 2022 года он проиграл азербайджанцу Нариману Аббасову. По окончании второго раунда россиянин отказался от продолжения боя, вследствие чего ему было засчитано поражение техническим нокаутом.

Ранее Гаджиев выразил надежду, что чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев сможет выйти на поединок с Шарабутдином Магомедовым, несмотря на призыв на военную службу.