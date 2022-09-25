В Сербии объяснили, почему капитан сборной не будет носить радужную ленту на ЧМ-2022

Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Сербии Йован Шурбатович рассказал, почему капитан сборной ДушанТадич отказался носить радужную капитанскую повязку.

«Для нас неприемлемо всё, что может вызвать провокацию любого рода для нашей публики и фанатов или быть воспринято как форма политизации. Мы придерживаемся чисто спортивной и политически нейтральной позиции. Мы сосредоточены только на футболе», — цитирует Шурбатовича Hot Sport.

Он подчеркнул, что среди сербских болельщиков есть представители разных социальных групп и религиозных общин.

«И мы уважаем право на свободное выражение взглядов каждого человека, но повторяем — эти темы не подходят для футбола», — заключил Шурбатович.

Тадич отказался во время матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре использовать радужные капитанские повязки — символ борьбы с дискриминацией ЛГБТ-сообщества в футболе, а также повязок в поддержку Украины.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался против проведения ЧМ-2022 в Катаре.