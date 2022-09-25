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В Сербии объяснили, почему капитан сборной не будет носить радужную ленту на ЧМ-2022

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Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Сербии Йован Шурбатович рассказал, почему капитан сборной ДушанТадич отказался носить радужную капитанскую повязку.
В Сербии объяснили, почему капитан сборной не будет носить радужную ленту на ЧМ-2022
  • Gettyimages.ru

«Для нас неприемлемо всё, что может вызвать провокацию любого рода для нашей публики и фанатов или быть воспринято как форма политизации. Мы придерживаемся чисто спортивной и политически нейтральной позиции. Мы сосредоточены только на футболе», — цитирует Шурбатовича Hot Sport.

Он подчеркнул, что среди сербских болельщиков есть представители разных социальных групп и религиозных общин.

«И мы уважаем право на свободное выражение взглядов каждого человека, но повторяем — эти темы не подходят для футбола», — заключил Шурбатович.

Тадич отказался во время матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре использовать радужные капитанские повязки — символ борьбы с дискриминацией ЛГБТ-сообщества в футболе, а также повязок в поддержку Украины.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался против проведения ЧМ-2022 в Катаре.

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