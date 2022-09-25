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Константинова — о произвольной программе Валиевой: вытираю слёзы, это прекрасно

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Российская фигуристка Станислава Константинова поделилась впечатлениями от новой произвольной программы Камилы Валиевой.
Константинова — о произвольной программе Валиевой: вытираю слёзы, это прекрасно
  • AP

«Вытираю слёзы, это прекрасно. Она снова погрузилась в страшный момент своей жизни и смогла найти в себе ресурс, чтобы сделать каждый элемент. Меня это тронуло до глубины души. И она накинула капюшон в конце — меня это просто потрясло», — цитирует Константинову ТАСС.

Валиева выступала под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и фрагмент из выпуска новостей. В конце выступления она сделала отсылку к допинг-скандалу на ОИ-2022, прикрыв голову капюшоном в конце программы так же, как закрывалась от журналистов.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на информацию о том, что Александра Трусова снялась с контрольных прокатов после короткой программы.

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