В ФК ЦСКА подтвердили информацию о смене владельца клуба
- РИА Новости
«Мы рады приветствовать нашего нового партнёра — «Баланс Эссет Менеджмент». Компания сосредоточится на создании инвестиционного продукта на базе комплекса недвижимости клуба», — сообщается в заявлении ЦСКА на официальном сайте.
Армейцы также поблагодарили ВЭБ.РФ за всестороннюю поддержку клуба в один из самых непростых периодов в его истории и отметили, что корпорация позволила красно-синим обрести финансовую стабильность и открыла перспективы для дальнейшего роста.
Отмечается, что спортивное направление деятельности остаётся без изменений — под контролем президента клуба Евгения Гинера.
Ранее бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов назвал фаворитов в Российской премьер-лиге (РПЛ).