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В ФК ЦСКА подтвердили информацию о смене владельца клуба

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Новым владельцем столичного футбольного клуба ЦСКА стала компания «Баланс Эссет Менеджмент».
В ФК ЦСКА подтвердили информацию о смене владельца клуба
  • РИА Новости

«Мы рады приветствовать нашего нового партнёра — «Баланс Эссет Менеджмент». Компания сосредоточится на создании инвестиционного продукта на базе комплекса недвижимости клуба», — сообщается в заявлении ЦСКА на официальном сайте.

Армейцы также поблагодарили ВЭБ.РФ за всестороннюю поддержку клуба в один из самых непростых периодов в его истории и отметили, что корпорация позволила красно-синим обрести финансовую стабильность и открыла перспективы для дальнейшего роста.

Отмечается, что спортивное направление деятельности остаётся без изменений — под контролем президента клуба Евгения Гинера.

Ранее бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов назвал фаворитов в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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