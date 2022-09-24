Чепчугов считает, что ЦСКА способен оказать сопротивление «Зениту» в РПЛ

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов назвал фаворитов в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Сегодня РПЛ выглядит достойно. Разумеется, «Зенит» — претендент на чемпионство, но сопротивление ему могут оказать многие команды, например ЦСКА, сыгравший неудачно последний тур с «Торпедо»», — цитирует Чепчугова «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что борьба в чемпионате России ещё впереди.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Ростов» (22 очка) расположился на втором месте, а ЦСКА (20 очков) занимает третье. «Спартак» (19 очков) — на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.

Ранее защитник ЦСКА Милан Гайич сравнил уровень РПЛ и французской Лиги 1.