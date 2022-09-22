Гайич считает, что любой футболист ЦСКА мог бы заиграть во Франции

Защитник ЦСКА Милан Гайич сравнил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) и французской Лиги 1.

«Не знаю, как сравнить эти чемпионаты. Во Франции я играл ещё ребёнком. РПЛ и Лига 1 — первенства абсолютно разного типа. Кто бы из ЦСКА смог заиграть во Франции? Каждый игрок нашей команды. Мы видим трансферы из РПЛ в Англию и другие топ-лиги. Сейчас ни у кого не вызывает трудности заиграть в любом чемпионате», — приводит слова Гайича Sport24.

С 2015 по 2019 год Гайич выступал за французский «Бордо», в котором провёл 40 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

В прошедшем сезоне футболист провёл за «Црвену Звезду» 24 матча, в которых забил один мяч и сделал восемь результативных передач.

26-летний серб подписал контракт с красно-синими до 2025 года.

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