Представитель Олусегуна: игрока приглашали во Францию, но убегать из России он не собирается

Тигран Мкртчян, представитель вингера «Краснодара» Олакунле Олусегуна, рассказал об интересе французского клуба к его клиенту.

«Он получил официальное предложение из Франции, но решил остаться в «Краснодаре». Олусегун ценит всё, что для него сделал «Краснодар», и поступать, как другие легионеры, — убегать — не собирается», — цитирует Мкртчяна «Чемпионат».

Он добавил, что между игроком и клубом имеется договорённость, что «Краснодар» отпустит футболиста, если его кто-то выкупит.

В нынешнем сезоне Олусегун принял участие в семи матчах команды в РПЛ, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Ранее Олусегун заявил, что не хочет уходить из «Краснодара».