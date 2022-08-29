Олусегун заявил, что не хочет уходить из «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун ответил на вопрос о желании покинуть команду.

«Я Галицкого очень уважаю, а он — меня. Уверен, что если я приму решение уйти, то смогу сделать это. Но пока не хочу. Мне нравится в «Краснодаре», — цитирует Олусегуна «Чемпионат».

Он добавил, что после России попытается попробовать свои силы в Европе. Он также отметил, что Сергей Галицкий постоянно разговаривает с игроками «Краснодара», что является большой честью.

Напомним, что «Краснодар» (14 очков) поднялся на третье место в турнирной таблице. Лидер — «Зенит» (17 очков).

Ранее сообщалось, что Олакунле Олусегун назвал задачу «Краснодара» в РПЛ.