Туктамышева рассказала, как вживалась в роль слепой женщины для произвольной программы

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева завязывала глаза, чтобы иметь возможность более полно передать образ слепой женщины в произвольной программе.

«Хореограф Елизавета Новиславская предложила катать слепую женщину, мы в этом русле начали работать. Идея мне показалась очень хорошей, чем глубже я её осознаю, тем мне легче катать. Я завязывала глаза тряпочкой и пыталась найти какую-нибудь опору», — цитирует Туктамышеву РИА Новости.

По её словам, на контрольных стартах хотелось проверить программу с двумя тройными акселями. По мнению Туктамышевой, она показала хороший результат.

Туктамышева завоевала золотую медаль чемпионата мира 2015 года. Также Елизавета является победительницей первенства Европы-2015.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева представила новую произвольную программу на контрольных прокатах сборной России.