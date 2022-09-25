Фигуристка Акатьева: когда упала на разминке перед произвольной программой, всё ёкнуло

Российская фигуристка Софья Акатьева рассказала о падении во время разминки перед произвольной программой на контрольных прокатах национальной сборной в Москве.

«У меня всё ёкнуло, на тренировках так не падаю. Творилось на разминке что-то непонятное. Но такое бывает, надо уметь настраиваться после такой ситуации. Тройной аксель получился, с тулупа (четверного) упала, буду больше работать над ним на тренировке», — цитирует Акатьеву РИА Новости.

Она также рассказала о концепции своей программы. По её словам, в первой части она олицетворяет растение, после превращается в животное, а в третьей — становится птицей.

Акатьева является обладательницей двух медалей юниорской серии Гран-при — золото этапа в России 2021 года и золото этапа в Польше 2021 года.

Ранее фигуристка Аделия Петросян, ученица Этери Тутберидзе, поделилась эмоциями от выступления в произвольной программе на контрольных прокатах сборной и прокомментировала своё прозвище.