Петросян — о своём прозвище «кроха с четверными»: вчера увидела, смешное название
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«Выступила неплохо, так как это мой первый выход на большую арену по взрослым. Довольна, что смогла прыгнуть первый четверной тулуп, риттбергер ещё нужно дорабатывать. Сегодня волновалась больше, так как я не совсем накатывала этот контент», — цитирует Петросян «Спорт-Экспресс».
По её словам, смысл программы заключается в том, что в первой половине она не видит, не слышит и не может говорить, поэтому у образа пустое состояние, а потом девушка пытается из него выбраться.
«Вчера увидела, смешное название. И всё. Считаю ли я себя крохой? Да, я маленького роста, но внутри у каждого человека свои эмоции. Сложно сказать, что чувствую себя крохой. Считаю себя человеком, который подходит под свой возраст», — добавила фигуристка.
15-летняя спортсменка стала первой в истории, кому удалось сделать два четверных риттбергера в одной программе.
Ранее российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями после исполнения произвольной программы на контрольных прокатах национальной сборной в Москве.