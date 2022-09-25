Петросян — о своём прозвище «кроха с четверными»: вчера увидела, смешное название

Фигуристка Аделия Петросян, ученица Этери Тутберидзе, поделилась эмоциями от выступления в произвольной программе на контрольных прокатах сборной и прокомментировала своё прозвище.

«Выступила неплохо, так как это мой первый выход на большую арену по взрослым. Довольна, что смогла прыгнуть первый четверной тулуп, риттбергер ещё нужно дорабатывать. Сегодня волновалась больше, так как я не совсем накатывала этот контент», — цитирует Петросян «Спорт-Экспресс».

По её словам, смысл программы заключается в том, что в первой половине она не видит, не слышит и не может говорить, поэтому у образа пустое состояние, а потом девушка пытается из него выбраться.

«Вчера увидела, смешное название. И всё. Считаю ли я себя крохой? Да, я маленького роста, но внутри у каждого человека свои эмоции. Сложно сказать, что чувствую себя крохой. Считаю себя человеком, который подходит под свой возраст», — добавила фигуристка.

15-летняя спортсменка стала первой в истории, кому удалось сделать два четверных риттбергера в одной программе.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями после исполнения произвольной программы на контрольных прокатах национальной сборной в Москве.