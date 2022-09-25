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Петросян — о своём прозвище «кроха с четверными»: вчера увидела, смешное название

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Фигуристка Аделия Петросян, ученица Этери Тутберидзе, поделилась эмоциями от выступления в произвольной программе на контрольных прокатах сборной и прокомментировала своё прозвище.
Петросян — о своём прозвище «кроха с четверными»: вчера увидела, смешное название
  • Gettyimages.ru

«Выступила неплохо, так как это мой первый выход на большую арену по взрослым. Довольна, что смогла прыгнуть первый четверной тулуп, риттбергер ещё нужно дорабатывать. Сегодня волновалась больше, так как я не совсем накатывала этот контент», — цитирует Петросян «Спорт-Экспресс».

По её словам, смысл программы заключается в том, что в первой половине она не видит, не слышит и не может говорить, поэтому у образа пустое состояние, а потом девушка пытается из него выбраться.

«Вчера увидела, смешное название. И всё. Считаю ли я себя крохой? Да, я маленького роста, но внутри у каждого человека свои эмоции. Сложно сказать, что чувствую себя крохой. Считаю себя человеком, который подходит под свой возраст», — добавила фигуристка.

15-летняя спортсменка стала первой в истории, кому удалось сделать два четверных риттбергера в одной программе.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями после исполнения произвольной программы на контрольных прокатах национальной сборной в Москве.

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