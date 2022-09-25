Лайшев предположил, почему Трусова снялась с контрольных прокатов сборной России

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на снятие серебряного призёра Игр-2022 Александры Трусовой с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России.

«Может быть, она вчера на прокате получила какую-то травму. Я видел её прокат, она была в отличной форме, замечательно выступила, всё было хорошо. Саша была уверена в себе, получила самый тёплый приём среди всех, на мой взгляд. Безусловно, желаю ей скорейшего выздоровления и возвращения на лёд», — цитирует Лайшева «РБ Спорт».

По его словам, Трусова является резкой и атлетичной спортсменкой, которая хочет эффектнее всех выступить. При этом Лайшев отметил, что тренер Этери Тутберидзе располагает сильным подбором подопечных, которые порадуют зрителей своими прокатами.

Сегодня, 25 сентября, стало известно, что Трусова не представит произвольную программу на прокатах, которые проходят в Москве, во дворце спорта «Мегаспорт».

Трусова завоевала серебряную медаль ОИ-2022 в Пекине, уступив другой воспитаннице Тутберидзе — Анне Щербаковой. Также Александра является бронзовой медалисткой чемпионата мира, дважды занимала третье место на первенствах Европы.

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