Соболев заявил, что Дзюба исполняет пенальти в его стиле

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями после победы сборной России над национальной командой Киргизии в товарищеском матче.

«Я ударил пенальти в стиле Дзюбы? Это Дзюба бьёт в моём стиле. Я до последнего смотрел на вратаря, бил так много раз», — цитирует Соболева «РБ Спорт».

По его словам, статус товарищеского матча позволяет футболистам сборной России допускать ошибки. При этом Соболев отметил, что национальная команда Киргизии показала хорошую игру.

Товарищеская игра сборных прошла в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Соболев известен по выступлениям за барнаульское «Динамо», «Томь», «Енисей» и «Крылья Советов». Состав «Спартака» он пополнил в январе 2020 года. За красно-белых он провёл 86 матчей, забил 38 мячей и отдал 18 результативных передач.

Ранее полузащитник сборной России Даниил Уткин прокомментировал победу национальной команды над Киргизией в товарищеском матче.