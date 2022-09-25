Sport24: Захарян успеет восстановиться после травмы колена к матчу РПЛ с «Ахматом»
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Хавбек, досрочно покинувший расположение сборной России из-за травмы колена, полученной в игре десятого тура чемпионата России с «Зенитом», сможет выйти на поле в матче с грозненским клубом, сообщает Sport24.
В текущем сезоне Захарян провёл 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
Ранее руководитель FM Sports Agency Александр Маньяков оценил шансы Захаряна продолжить карьеру в Европе.