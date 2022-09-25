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Sport24: Захарян успеет восстановиться после травмы колена к матчу РПЛ с «Ахматом»

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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может успеть восстановиться после травмы к матчу 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».
Sport24: Захарян успеет восстановиться после травмы колена к матчу РПЛ с «Ахматом»
  • Legion-Media

Хавбек, досрочно покинувший расположение сборной России из-за травмы колена, полученной в игре десятого тура чемпионата России с «Зенитом», сможет выйти на поле в матче с грозненским клубом, сообщает Sport24.

В текущем сезоне Захарян провёл 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее руководитель FM Sports Agency Александр Маньяков оценил шансы Захаряна продолжить карьеру в Европе.

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