Агент Дасы сообщил, что защитник «Динамо» вернётся в Москву 28 сентября

Боаз Горен, агент защитника «Динамо» Эли Дасы, рассказал, когда игрок вернётся в расположение столичного клуба.

«С Дасой всё хорошо, он сыграл за сборную Израиля. В среду он вернётся в Москву», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Футболист подписал контракт со столичным клубом в летнее трансферное окно на два года с опцией продления ещё на один.

29-летний израильтянин выступал за «Маккаби» и «Витесс». С 2019 года он защищал цвета нидерландского клуба, за который провёл 90 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал 20 результативных передач.

Ранее Даса высказался о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложить санкции на российские команды.