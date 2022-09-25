«Коммерсантъ»: ЦСКА сменил владельца клуба

Московский ЦСКА завершил процедуру смены владельца клуба.

77,63% акций клуба перешли от ВЭБ.РФ компании «Баланс Эссет Менеджмент», которую контролирует предприниматель Виталий Баланович, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что спортивная часть деятельности красно-синих останется за президентом клуба Евгением Гинером. Сделка подразумевает фактическое разделение бизнеса армейцев на два направления, за которыми будут следить две разные команды.

СМИ сообщали, что инвестиционная группа «Тринфико» станет новым владельцем ЦСКА. Компания будет владеть 77% акций московского клуба. «Тринфико» должен заменить ВЭБ, который находится под санкциями.

Ранее Мартин Родригес, агент полузащитника Хорхе Карраскаля, ответил на вопрос, когда игрок вернётся в расположение ЦСКА из сборной Колумбии.