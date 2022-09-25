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Агент Карраскаля: он не сможет вернуться к кубковому матчу с «Сочи»

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Мартин Родригес, агент полузащитника Хорхе Карраскаля, ответил на вопрос, когда игрок вернётся в расположение ЦСКА из сборной Колумбии.
Агент Карраскаля: он не сможет вернуться к кубковому матчу с «Сочи»
  • Gettyimages.ru

«Нет, Хорхе не сможет вернуться к кубковому матчу с «Сочи», потому что у сборной Колумбии игра 27 числа со сборной Мексики в Северной Америке. Успеет ли Хорхе вернуться к встрече 11-го тура РПЛ с «Химками»? Рейс из США в Москву очень долгий — плюс пересадка в Стамбуле. Очень сложно приехать и сразу играть», — цитирует Родригеса «Спорт-Экспресс».

Матч Кубка России ЦСКА — «Сочи» пройдёт 28 сентября на стадионе «ВЭБ Арена». Начало в 20:00 мск.

Игра 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится 1 октября и начнётся в 16:30 мск.

Карраскаль в 11 матчах за ЦСКА в сезоне-2022/23 забил пять мячей и отдал три результативные передачи. Контракт 24-летнего хавбека с армейским клубом истекает летом 2026 года.

Ранее агент Пабло Леклер Флуха рассказал о возвращении полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса в расположение клуба после паузы на игры сборных.

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