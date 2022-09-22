Агент Мендеса: игрок вернётся в ЦСКА после матчей за сборную Чили
- РИА Новости
«Сегодня Мендес прибывает в Барселону, где завтра сыграет против сборной Марокко, затем перелёт в Австрию и в Вене уже Чили сыграет со сборной Катара, после чего вернётся в расположение ЦСКА», — цитирует агента Metaratings.
Он отметил, что игрок счастлив играть в московском клубе. Флуха добавил, что они получали предложения из Италии и Бразилии, но выбрали России и не пожалели.
Мендес присоединился к ЦСКА в 2022 году. В нынешнем сезоне чилиец провёл шесть матчей за армейский клуб и не отметился результативными действиями.
Ранее Мендес был удивлён высоким уровнем РПЛ.